S vil have christianitter på banen efter politiskyderi

Sådan siger Socialdemokraternes retsordfører, Trine Bramsen, efter at to betjente og en udenlandsk civil person er blevet skudt på Christiania sent onsdag aften.

Der skal sættes ind over for den lovløshed, der hersker på Christiania. Men det kræver, at christianitterne også selv tager hånd om at få bremset den hårde kriminalitet, som foregår i den københavnske fristad.

- Christianitterne må på banen, hvis der stadig skal være et legitimt grundlag for at have en fristad. Indtil videre har vi kun hørt dem skyde ansvaret fra sig, siger Trine Bramsen.

- De skal være politiets medspillere i stedet for modspillere. De skal hjælpe politiet med at finde frem til bagmændene til hashhandlen. Og de skal som absolut minimum tage afstand på de episoder, vi har set, siger hun.

Onsdag aftens skudepisode skete ifølge politiet i forbindelse med en politimæssig rutineopgave på Christianias berømte hashgade, Pusher Street. Ved flere aktioner over sommeren har politiet forsøgt at komme hashhandlen til livs ved at smadre pushernes salgsboder.

Men politiet er magtesløs over for de kriminelle, lyder det fra christianitterne selv.

- Politiet er gidsler i en dårlig og urealistisk politik. Det er politikerne, som ikke gider gøre noget og ikke gider at rokke sig. Og det er skidt for vores samfund, siger Kirsten Larsen, som er medlem af Christianias pressegruppe.

S-ordføreren mener da også, at det er tid til, at Folketingets partier sammen med politiet finder en læsning.

- Vi må sætte os sammen på tværs af politiske partier, fordi der kan ikke være et eneste demokratisk parti, der kan være uenig i, at lov og orden skal gælde i hele landet, siger hun.

- Det er en fælles politisk opgave, selvfølgelig skal vi samarbejde med politiet. De skal komme med bud på, hvad politiet har brug for. Vi er åbne over for alle gode løsninger, siger Trine Bramsen.