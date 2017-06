S vil have EU til at oprette migrantlejre i Nordafrika

I et nyt udspil foreslår partiet, at migranter og flygtninge, som ankommer til Europa, skal sendes tilbage til EU-drevne lejre i afrikanske lande.

Socialdemokratiet er parat til et radikalt opgør med EU's asylpolitik, skriver Berlingske onsdag.

Herfra kan de søge om asyl i EU og få deres sag behandlet under midlertidig beskyttelse. Det forklarer Socialdemokratiets Europa-ordfører, Peter Hummelgaard.

Desuden skal lejrene sætte en stopper for den strøm af mennesker, som forsøger at komme til Europa.

- Det er migranter, som kommer fra lande som Bangladesh, Nigeria og Guinea-Bissau. Denne folkevandring vil fortsætte, så langt øjet rækker alene på grund af Afrikas befolkningsvækst og klimaforandringer, siger Peter Hummelgaard til Berlingske.

Det nuværende asylsystem betegner han som "inhumant og kynisk", fordi den eneste mulighed for mange migranter er at gå under jorden og leve som "moderne fattige daglejere" i Europa.

En ordning med EU-kontrollerede lejre vil også fjerne grundlaget for menneskesmuglere, fremhæver Peter Hummelgaard.

S-ordføreren ser ingen problemer i forhold til flygtningekonventionen ved at lade behandlingen af asylsager foregå i eksempelvis Libyen eller Marokko

Forslaget har ifølge Berlingske opbakning i Folketinget. Dog med et par forbehold fra blandt andet De Radikale og Enhedslisten.

- At oprette lejre i Afrika, hvorfra man kan genbosættes i Europa, hvis man har langvarigt behov for beskyttelse, vil da være et kæmpe fremskridt, siger Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen til avisen.

Men det vil være utopi at få forslaget gennemført, tilføjer hun, hvis EU-landene ikke kan blive enige om en solidarisk fordeling af flygtninge.

Samme bekymring har De Radikales gruppeformand, Sofie Carsten Nielsen. Hun glæder sig dog ifølge Berlingske over, at Socialdemokratiet med udspillet "endelig bevæger sig ind på et fælles europæisk spor".