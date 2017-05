S vil give unge asylansøgere udgangsforbud om natten

- Vi skal sørge for, at de ikke frit kan bevæge sig rundt om natten. Det er en meget stor overraskelse for mig, at der ikke for længst er strammet på vilkårene for unge asylansøgere, siger Trine Bramsen.

- Det går simpelt hen ikke. De kan løbe ud midt om natten uden opsyn i asylcentret, hvor de befinder sig.

Natten til lørdag overfaldt seks unge marokkanske drenge i alderen 12 til 16 år et par på 19 og 24 ved Christiansborg. De seks er alle asylansøgere og er sigtet for røveriforsøg og grov vold.

Trine Bramsen tweeter:

- Brutalt overfald. Unge asylansøgere skal ikke rende rundt om natten. Støjberg må få styr på dem.

- Er vi enige om, at børn på 12 år - som Danmark har ansvaret for - slet ikke skal kunne tage til Kbh. på egen hånd, skriver hun.

Politiet har lørdag løsladt de seks marokkanske asylansøgere. Tre er mindreårige under den kriminelle lavalder på 15 år. Politiet har ikke grund til at kræve dem fængslet. Politiet kan ikke fastslå deres rolle.

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen, vil give asylansøgere udgangsforbud. Trine Bramsen tænker samme tanker.

- Udgangskontrol. Kunne lade sig inspirere af efterskoler, hvor samme regler gælder, tweeter hun.

Spørgsmål: - Skal Gribskov-lejren, hvor drengene bor, sørge for det?

- Inger Støjberg har, som landets øverste minister for udlændinge og integration, ansvaret for, at procedurer og regler er i orden, siger Trine Bramsen.

Efter uro på centre i Langeland ventede hun, at Støjberg havde gennemført stramninger for unge asylansøgere.

- Det handler jo også om at beskytte de unge, siger Trine Bramsen.