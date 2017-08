S vil give skilsmissebørn to adresser

Børn i skilsmisser skal inden for få dage have valgt en bopæl hos enten deres mor eller far. Den forældre modtager derefter al post fra det offentlige om barnet. Men det vil Socialdemokratiet have ændret.

Snart skal der være forhandlinger om et nyt skilsmissesystem. Her vil socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil (S) sætte sig til bordet med et forslag om, at der skal være muligt, at barnet har bopæl to steder.