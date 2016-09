S vil frede ejendomsværdiskat frem til 2025

Socialdemokraterne står ved løfte fra valgkampen om at forlænge skattestoppet for ejendomsskat frem til 2025.

- Vi står forsat ved det tilbud om en fastfrysning af boligskatten frem til 2025, som vi gav Lars Løkke Rasmussen i valgkampen.

Det var et tilbud om at fryse ejendomsværdiskatten - ikke grundskylden - i perioden fra 2020 til 2025, som Socialdemokraterne afgav i valgkampen.

Det skete, efter at Venstre først havde lovet boligejerne, at de ville forlænge skattestoppet på ejendomsskatten frem til 2025.

I valgkampen i juni 2015 sagde Venstres daværende finansordfører, Peter Christensen, til Jyllands-Posten:

- Det rigtige er at lade skattestoppet for boligejere fortsætte i en ny 2025-plan for dansk økonomi.

Peter Christensen er nu forsvarsminister i V-regeringen.

Udmeldingen fra Venstre fik omgående opbakning fra Socialdemokraterne. Den daværende socialdemokratiske finansminister Bjarne Corydon sagde:

- Hvis det er Venstres ønske at indgå aftale med os om det, så er vi parat. Det er vigtigt, at Socialdemokraterne og Venstre samarbejder hen over midten for at give tryghed for boligejerne, lød det fra Bjarne Corydon.

Og det løfte står S ved:

- Vores standpunkt er det samme som det hele tiden har været, siger Benny Engelbrecht under tirsdagens debat i folketingssalen.

Det er dog fortsat et åbent spørgsmål, om valgløfterne bliver indfriet i forhandlingerne om 2025-planen. Venstre har i første omgang spillet ud med en "tryghedspakke" til boligejerne på 24 milliarder kroner.

En del af pengene kunne bruges til at fortsætte skattestoppet på ejendomsværdiskatten, men Venstre har i første omgang ladet det stå åbent.

Det ligger dog fast, at et større milliardbeløb fra tryghedspakken skal gå til at kompensere boligejere, der har betalt for meget i skat som følge af forkerte ejendomsvurderinger.

Ifølge Finansministeriet skal boligejerne have omkring ni milliarder kroner tilbage. Dermed er der råd til at forlænge skattestoppet.

Et folketingssvar fra finansminister Claus Hjort Frederiksen (V) viste i juni måned, at det vil svække den offentlige saldo med i alt 3,9 milliarder kroner fra 2021 til 2025, hvis skattestoppet på boliger forlænges frem til 2025.