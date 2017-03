Socialdemokratiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, mener ikke, at regeringen gør noget for at bremse stigningen i andelen af unge, der ryger.

S vil bremse unges rygning med neutrale pakker og forbud

Partiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, langer ud efter regeringen, der ifølge ham sidder på hænderne i stedet for at indføre en række konkrete forslag.

En større andel af unge ryger ifølge en undersøgelse fra Epinion for Kræftens Bekæmpelse. Derfor bør Folketinget vedtage en række tiltag for at bremse udviklingen. Det mener Socialdemokratiet.

- Vi foreslog for et år siden at gøre tobakken usynlig i butikkerne og gøre cigaretpakkerne neutrale. Det vil have effekt på unge, fordi de er så følsomme over for reklamesøjlen, siger han.

En neutral cigaretpakke vil være en afdæmpet ensfarvet pakke udelukkende med cigaretmærkets navn og de billeder med advarsler, der er på pakkerne i dag.

Derudover gentager han Socialdemokratiets forslag om et forbud mod rygning på erhvervsskoler på lige fod med gymnasier og folkeskoler.

Han afviser heller ikke, at højere afgifter vil have den effekt, at færre unge vil ryge.

- Vi ved, at de unge er prisfølsomme. Vi hævede priserne, da vi sad i regering. Men vi skal ikke gøre en ting, men flere ting, siger Flemming Møller Mortensen.

Han kalder undersøgelsens tal for "virkeligt alvorlige". I undersøgelsen kan man læse, at 15 procent af de adspurgte, som er i alderen 16 til 25 år, ryger cigaretter hver dag. Det er en stigning på to procentpoint.

På samme måde er andelen, der svarer ja til det mere generelle spørgsmål om "de ryger cigaretter", steget til 29 procent.