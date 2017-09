S vil betale betjente for historisk overarbejde

De seneste tre år har mængden af overarbejde været historisk. Tallet for i år svarer til, at mere end 600 fuldtidsansatte politifolk kan holde fri i et år, eller at en større politikreds lukker ned i et år.

Betjentene skal have mulighed for at få udbetalt overarbejde, så det ikke affolker politistyrken, mener Socialdemokratiets retsordfører, Trine Bramsen.

- Det er et kæmpe problem for dansk politi, at der er optjent så mange overarbejdstimer, som kommer til at tage årevis at arbejde af.

- Derfor vil vi tilbyde betjente, der ønsker at få udbetalt overarbejdstimer i rede kontanter, at de kan få det. Det skal være et frivilligt tilbud, så man også har mulighed for at afspadsere i stedet, hvis man ønsker det.

Politiets ophobede overarbejde skyldes flere opgaver som bevogtning og grænsekontrol. Rigspolitiet vurderer, at der er afsat 1200 politifolk ud af de omkring 10.500 til de to opgaver.

Stigningen skal ses i lyset af, at politiet har fået tvangsudbetalt deres overarbejde de to seneste år for at nedbringe tallet. Dermed kunne de ikke afspadsere.

Men nu skal det være frivilligt, om den enkelte betjent vil have fritid eller penge, mener Socialdemokratiet.

Trine Bramsen vil finde pengene via et aktstykke, som er en ansøgning til Folketingets Finansudvalg om penge til nye projekter.

- I Folketinget må vi fællesskab blive enige om, at det er så vigtig en opgave, at vi må prioritere det, siger Trine Bramsen.

En stor del af de rene overarbejdstimer skulle afvikles i løbet af i år. Det er dog ikke sket, i stedet er antallet steget på grund af bandekonflikten.

For at komme betjentene i møde er der uddannet 53 politikadetter, som skulle aflaste politiet ved den dansk-tyske grænse fra september.

Men de er ikke startet i job på grund af en strid om arbejdsvilkår med staten.

Håbet er, at også Forsvaret kan aflaste politiet ved grænsen i september. Men der er brug for en langsigtet løsning, mener Politiforbundet og Socialdemokratiet.

- Det kan ikke blive ved med at gå, det er også derfor, at vi skal have uddannet flere betjente, og at vi ikke mindst sikrer, at der bliver ansat de kadetter, som er uddannet, siger Trine Bramsen.