S-viceborgmester beder Støjberg sende kvoteflygtninge

Men det forsøger Socialdemokratiet på Frederiksberg i København nu at udfordre. De vil bede udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) om at modtage kvoteflygtninge i kommunen.

Kommunens 2. viceborgmester, Michael Vindfeldt (S), kalder til "ordentlighed og overskud":

- Frederiksberg-borgerne har et stort hjerte. Og kvoteflygtninge er nogle af de allermest udsatte, og dem kan vi godt finde plads til. Vi tror på en international fordeling af flygtninge, siger han.

Danmark har siden 1989 haft en aftale med FN-systemet om, at vi hvert år modtager 500 flygtninge direkte fra asyllejre i verdens brændpunkter.

Men fremover skal antallet af kvoteflygtninge, som Danmark tager imod, fastsættes under hensyn til, hvor mange asylansøgere der i øvrigt kommer hertil.

Spørgsmål: Hvad nytter det, at I som ene kommune siger, at I godt kan tage en lille andel?

- Det nytter i den forstand, at det kan inspirere andre kommuner. Hvis vi ser på Frederiksbergs befolkningstal i forhold til hele landets befolkning, så ville det svare til, at vi skulle finde plads til 10 mennesker.

- Hvis andre kommuner kan gøre det samme, kan vi godt finde plads til de 500 mest udsatte, siger Michael Vindfeldt.

S-formand Mette Frederiksen er af flere partifæller i baglandet blevet kritiseret for at bakke op om regeringens beslutning.

Blandt de mest fremtrædende kritikere er de to tidligere partiformænd Mogens Lykketoft og Helle Thorning-Schmidt. De har begge udtalt, at de er kede af beslutningen.

Men viceborgmesteren fra Frederiksberg vil ikke rette skytset mod partiformanden.

- Jeg ved ikke, om det går imod partilinjen, siger Michael Vindfeldt.

- Da Inger Støjberg fremlagde det her, var det med baggrund i, at kommunerne ikke kunne finde pladsen. Nu siger vi så, at vi godt kan finde pladsen - og så er det helt logisk at fortælle regeringen, at vi er klar.

Viceborgmesteren understreger, at han i tråd med S-toppen også mener, at antallet af flygtninge betyder noget.

- Jeg siger bare, at vi på Frederiksberg godt kan finde plads til en del af de her flygtninge, siger han.