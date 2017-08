S tvivler på effekt af Støjbergs løgnerlov

Men det vil næppe få den store effekt at afskære folk, der har løjet under asylbehandling, fra nogensinde at få permanent opholdstilladelse i Danmark, sådan som regeringen foreslår.

Det skal have større konsekvenser, hvis asylansøgere ikke samarbejder under behandlingen af deres sag.

Det vurderer Socialdemokratiets udlændingeordfører, Dan Jørgensen.

- Dem, der lyver, gør det jo nok, fordi sandheden er, at de slet ikke har krav på asyl. De vil derfor formentlig aldrig få permanent ophold under nogen omstændigheder, udtaler han i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) sender lørdag et lovforslag i høring, der vil betyde, at en udlænding, der aktivt har modarbejdet afklaringen af sin identitet ikke kan få permanent ophold.

I den forbindelse siger hun til Berlingske:

- Vi hjælper mennesker i nød, og derfor mener jeg, det er helt på sin plads, at vi stiller nogle firkantede regler om, at man skal tale sandt, siger hun.

- Hvis man lyver, bliver man aldrig dansker.

Selv om Socialdemokratiet ikke har den store tiltro til effekten af lovforslaget, er partiet klar til at diskutere, hvilke sanktioner der bedst forebygger, at folk lyver under asylbehandlinger, understreger Dan Jørgensen.

Dansk Folkeparti støtter forslaget. Men udlændingeordfører Martin Henriksen er ikke voldsomt imponeret.

- Vi havde heller set, at man fik afslag på asyl og blev sat i udsendelsesposition, hvis man lyver, skriver han i en mail til Ritzau.

- Det vil have en her og nu effekt, så det stiller vi et ændringsforslag om, og så håber vi, at Inger Støjberg vil være med til nogle stramninger, som virkelig rykker noget i stedet for disse småjusteringer.

Regeringspartneren Liberal Alliance er derimod begejstret for Støjbergs forslag.

- Inger Støjberg tager her et vigtigt opgør med, at man som asylansøger kan lyve og snyde sig til rettigheder i Danmark, udtaler udlændingeordfører Laura Lindahl i en skriftlig kommentar.

- Det skal ingen danskere kunne, og det skal udlændinge naturligvis heller ikke kunne.