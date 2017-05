S-topfolk i regioner kritiserer partitop

Socialdemokratiet møder hård kritik fra egne rækker, fordi partitoppen på Christiansborg ikke vil forpligte sig til at afskaffe et krav om øget produktivitet til personalet på landets sygehuse. Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

- Man siger et og gør noget andet. Det er at tale med to tunger. Jeg synes, at man svigter, siger Ulla Astman (S), formand i Region Nordjylland, til avisen.

De offentlige sygehuse har siden 2000'erne været underlagt et årligt produktivitetskrav.

Det pålægger sundhedsvæsenet at øge aktiviteterne med to procent hvert år. Det betyder, at de hvert år skal levere en større aktivitet for de samme penge.

Ifølge kritikere betyder kravet i dag, at patienter og personale spilder tiden, når det for eksempel bedre kan betale sig at indkalde en patient tre gange i stedet for at behandle vedkommende på én dag.

- Det skriger til himlen, at man nogle gange ulejliger patienterne, fordi der er et aktivitetsmål, der skal nås, siger Ulla Astman.

Sagen er netop blevet behandlet i Folketinget, hvor Socialdemokratiet undlod at gå med på et forslag om at sætte en stopper for toprocentskravet.

S-formand Mette Frederiksen har ifølge Jyllands-Posten udtalt, at toprocentskravet ikke er den rigtige måde "at styre alt på i sundhedsvæsenet", og at der skal udvikles et nyt redskab.

Det afviser både Bent Hansen (S), formand for Danske Regioner, og Sophie Hæstorp Andersen (S), formand for Region Hovedstaden, at der er brug for.

- Det er ærgerligt, at de ikke kan vise tillid til, at vi godt kan styre sundhedsvæsenet efter de ret håndfaste krav, der er i dag, siger Sophie Hæstorp Andersen til Jyllands-Posten.