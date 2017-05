S-top: Effektivitetskrav til hospitaler er på vej ud

Socialdemokratiets regionsformænd skyder ved siden af, når de kritiserer partitoppen for ikke at fjerne effektivitetskravet til hospitaler på to procent årligt.

Partitoppen angribes i Jyllands-Posten af formændene for Danske Regioner, Bent Hansen, (S), Region Nordjylland, Ulla Astman (S) og Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen (S).

- Socialdemokratiets politik er, at de to procents effektivitetskrav skal fjernes. Derfor er vi rigtig glade for, at vi fik bevæget regeringen, siger Benny Engelbrecht.

- Der er flertal i Folketinget for, at produktivitetskravet skal fjernes. Der skal simpelt hen skabes en ny måde til at styre sundhedssystemet. Så man ikke lægger rigide krav ned over systemet.

Der er endnu ikke sat udløbsdato for en afskaffelse af produktivitetskravet.

Socialdemokratiet kritiseres af SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti. De vil sløjfe kravet, som røde og blå regeringer har støttet siden 2003.

I Folketinget støttede Socialdemokratiet ikke et forslag, som sløjfer to-procentskravet.

S stemte for at "igangsætte en gennemgang af styringen på sundhedsområdet". Siden skal regeringen "komme med forslag til en bedre styring".

- Det opfatter vi faktisk som en sejr. Jeg kan godt forstå, at regionsformændene er utålmodige. De står også midt i et valgår. Men jeg er godt tilfreds med, at vi nu kan lægge dette to procent produktivitetskrav bag os, siger Benny Engelbrecht.

Spørgsmål: - Hvad skal erstatte kravet?

- Når formænd for regionsrådene har masser af gode idéer til, hvordan man kan styre sundhedsvæsenet mere hensigtsmæssigt, så er det bare med at komme i gang, siger Benny Engelbrecht.

Det kan blive en "syltekrukke", siger Sophie Hæstorp Andersen (S) til Jyllands-Posten.