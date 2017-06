S til DF: Hvordan kan I holde hånden over Støjberg?

Det er ikke et demokrati værdigt, hvis de borgerlige partier fortsat holder hånden over udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) i sagen om hendes ulovlige instruks om at adskille unge asylpar.

Sådan lyder reaktionen fra Socialdemokratiets Mattias Tesfaye efter et fem timer langt maratonsamråd med ministeren torsdag.

- Vi vil kraftigt opfordre de blå politikere til at overveje, om vi ikke er ved at gå derfra, hvor de selvfølgelig forsvarer deres ministre til at tage deres ansvar som folkevalgte lidt alvorligt.

- Det dur simpelthen ikke, hvis det her slutter med, at 90 mandater holder hånden over et forløb, som er ... Det er mere bananrepublik end et demokrati, siger han.

Oppositionen har allerede indkaldt Inger Støjberg til et nyt samråd i sagen. Mattias Tesfaye har et særligt budskab til Dansk Folkeparti:

- Jeg vil gerne sige til DF, at vi sådan set ikke er så langt fra dem politisk i forhold til, at vi også vil bekæmpe barnebrude. Men vi har fået at vide, at ingen blev indkvarteret sammen, og det er simpelthen forkert.

- Hun (Støjberg, red.) lyver DF op i ansigtet, da de 9. marts sidste år får at vide, at ingen bliver indkvarteret sammen mere - og det er simpelthen ikke rigtigt.

Derfor har Socialdemokratiet en "appel til DF og de andre blå partier", siger Mattias Tesfaye:

- Prøv nu lige at sætte jer ned og læs det hele igennem fra A til Z og se jer selv i spejlet og spørg jer selv, om I er tilfredse med fortsat at holde hånden over det her.