S stemmer oftere med Venstre end med DF

Senest så man de to partier stå sammen, da de udsendte en fælles pressemeddelelse med et krav om kulegravning af problemerne i Skat.

Det gentagne samarbejde mellem S og DF er stilfærdigt blevet kaldt for et "parløb", mere alvorligt for en "alliance" og sågar for en "flirt".

En opgørelse, som data- og analysefirmaet Buhl & Rasmussen har foretaget for Kristeligt Dagblad, viser imidlertid, at "S-DF-aksen", når det kommer til afstemningerne i folketingssalen, ikke er helt så enig, som man måske kunne tro.

Indtil nu har Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti stemt ens i 62,8 procent af afstemningerne i indeværende folketingsår.

Det er marginalt lavere end i sidste folketingsår, hvor de to partier var enige i 64 procent af afstemningerne.

Dermed stemmer begge partier oftere sammen med Venstre, end de gør med hinanden.

Dansk Folkeparti, der da også er støtteparti for den Venstre-ledede regering, har stemt sammen med Venstre i 80,8 procent af afstemningerne i det indeværende folketingsår.

Socialdemokratiet og Venstre har stemt sammen 78,9 procent af gangene.

Billedet er det samme for hele perioden siden folketingsvalget for knap to år siden, og Venstre er sågar det parti, som Socialdemokratiet stemmer oftest sammen med i folketingssalen.

Faktisk stemmer Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet også oftere sammen med regeringspartiet Liberal Alliance, end de gør med hinanden.

I indeværende valgperiode har Socialdemokratiet stemt det samme som Liberal Alliance i 72 procent afstemningerne, mens det for Dansk Folkepartis vedkommende er sket i 80 procent af tilfældene.

Ifølge Niels Erik Kaaber Rasmussen fra Buhl & Rasmussen har regeringens konstellation stor betydning for stemmemønstrene.

- Der er ikke så stor mulighed for, at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti kan stemme sammen, uden at Venstre er med. For det vil typisk betyde, at der så er et flertal uden om regeringen, og hvis det er en alvorlig sag, vil det betyde, at regeringen har mistillid.