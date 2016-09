S siger nej til reformer der øger råderummet

- Vi mener, at man kan skabe vækst, arbejdspladser og opkvalificering inden for den ramme på 40 milliarder kroner, som de senere års reformer har skabt, siger Socialdemokraternes finansordfører Benny Engelbrecht.

Dermed indfører Socialdemokraterne reelt et stop frem til 2025 for de reformer af arbejdsmarkedet og overførselsindkomsterne, som har været et centralt element i politikken på Christiansborg de senere år.

Og som nu også indgår i V-regeringens 2025-plan i form af højere pensionsalder og lavere SU.

- Vores tilgang til forhandlingerne er på den måde mere simpel end regeringens, siger Benny Engelbrecht og tilføjer:

- Vi mener ikke, at dansk økonomi har brug for en dyr personskattereform. Hvis vi fravælger dyre personskattelettelser, særligt lettelser af topskatten, forsvinder behovet for regeringens forslag om at skære ned i SU'en og hæve pensionsalderen for danskere i 50'erne, der allerede er nedslidt.

Socialdemokraterne vil møde frem til forhandlingerne om både finanslov og 2025-plan med tre grundlæggende prioriteter: Danmark i 2025 skal være dygtigere, Danmark skal være rigere, og Danmark skal være mere retfærdigt ifølge Benny Engelbrecht.

- Lad os koncentrere os om at prioritere råderummet på knap 40 milliarder kroner til at løse de reelle udfordringer, vi står over for, frem for at forringe pensionsalderen for at finansiere topskattelettelser, siger Benny Engelbrecht.