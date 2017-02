Det er næppe til at undgå, at nogle rockere og bandemedlemmer forlader exitforløb. Ser man på indholdet af programmerne, fungerer de udmærket, mener retsordfører Trine Bramsen (S). Arkivfoto,

Artiklen: S ser ikke det store behov for at ændre på bandeexit

Jyllands-Posten beskriver søndag, at en tredjedel af alle de bandemedlemmer, der kommer ind i et exitforløb, falder fra igen. Men det er ikke så mærkeligt, mener Trine Bramsen.

Exit-programmerne for bandemedlemmer fungerer udmærket. Hvis der er behov for ændringer, er det småjusteringer, mener retsordfører Trine Bramsen (S).

- Jeg ser det som udtryk for, at der er nogle af dem, der kommer ind i exitprogrammer, som ikke vil det helhjertet, siger hun.

- Hvis du bevæger dig ud i ny kriminalitet, hvis du ikke vil være stoffri, hvis du ikke vil følge de uddannelsesprogrammer, der bliver lagt, og vil holde fast i dine gamle venner, så skal du ikke være en del af et exitprogram.

I 2015 og 2016 blev der gennemført 60 exitforløb, mens 30 blev afbrudt. Rigspolitiet fører statistik over alle kandidaterne uden for fængslerne, mens det er Kriminalforsorgen, der holder styr på kandidaterne i fængslerne.

Her ser man samme fordeling, oplyser Kriminalforsorgen til Jyllands-Posten.

Men ser man på indholdet af exitprogrammerne, så fungerer de udmærket, mener Trine Bramsen. Hun henviser til en officiel evaluering, Justitsministeriet fik foretaget sidste år.

- Vi har at gøre med hærdede kriminelle. Og der vil selvfølgelig være nogle, der prøver at bruge exitprogrammerne til at få en lavere straf. Eller finder ud af, at de hellere vil være en del af det kriminelle miljø.

Når et bandemedlem eller en rocker ønsker myndighedernes hjælp til at forlade sit kriminelle miljø, udarbejdes der en samarbejdsaftale. Heri beskrives, hvilken støtte personen skal have.

For nogle kan det dreje sig om psykologhjælp, uddannelse, ny bolig, særlige sikkerhedsforanstaltninger eller fjernelse af tatoveringer. Andre er næsten selvhjulpne, fremgår det af en rapport fra Justitsministeriet.

- Selvfølgelig kan der altid være nogle finjusteringer. Men konklusionen er, at programmerne fungerer godt, og tilfredsheden blandet dem, der deltager, er stor. Så det er ikke fordi, der skal ændres fundamentalt ved forløbene, siger Trine Bramsen.