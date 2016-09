S satser på erhvervsuddannelser i 2025-plan

S har ikke afsat penge til at fjerne besparelser på øvrige uddannelser eller det udskældte kontanthjælpsloft.

Partiet går derfor efter at få fjernet besparelserne på erhvervsuddannelserne i de forestående forhandlinger om dansk økonomi frem til 2025, fremgår det af partiets forhandlingsoplæg, der er præsenteret onsdag.

Manglen på faglært arbejdskraft er et af de allerstørste problemer, Danmark står over for i fremtiden, mener Socialdemokraterne.

Samtidig foreslår Socialdemokraterne en egentlig opkvalificeringsreform. Den skal gå ud på, at ledige over 30 år skal kunne modtage 110 procent af dagpenge under uddannelse.

Til de to formål afsætter Socialdemokraterne i deres forhandlingsoplæg 2,5 milliarder kroner.

Til gengæld er der andre politiske sager, partiet har markeret sig på, som der ikke er sat penge af til. Det gælder blandt andet kontanthjælpsloftet, som flere S-profiler har tordnet mod.

- Nogle af de familier, der har det hårdt i forvejen, får endnu sværere ved at få enderne til at mødes. Det er socialt ubalanceret, lød det for eksempel fra socialordfører Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i juni sidste år.

Men partiformand Mette Frederiksen understreger, at partiet, når der bliver udskrevet valg, vil komme med et udspil til, hvilke af Venstre-regeringens beslutninger, S vil omgøre.

- Vi kan finansiere det, vi lægger frem i dag, med det råderum der er. Men der er ikke mange penge, siger hun.

- Derfor kommer vi ikke med gyldne løfter, siger hun.

Heller ikke besparelserne på de øvrige uddannelser har S sat penge af til at annullere.