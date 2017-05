S-politiker slipper for at betale erstatning til Danskernes Parti

Samtidig slipper det socialdemokratiske folketingsmedlem for et erstatningskrav på 100.000 kroner.

Socialdemokraten Lars Aslan Rasmussen frifindes for at have ærekrænket lederen af det indvandrerkritiske Danskernes Parti, Daniel Carlsen.

Sagen drejer sig om noget, Lars Aslan Rasmussen sagde i programmet "Aftenshowet" på DR1 i marts sidste år.

Her sagde socialdemokraten, at Daniel Carlsen tidligere har sagt, at han "var ked af, at han ikke har dræbt nogle jøder endnu".

Det fik Daniel Carlsen til at rejse en sag og et krav om 100.000 kroner i erstatning. Men Københavns Byret har onsdag frifundet Lars Aslan Rasmussen.

- Jeg er selvfølgelig rigtig glad for, at man ikke bare kan sige, man har sit første jødedrab til gode og så bagefter sige, at det var for sjov. Specielt i disse tider, hvor der også har været en imam, der har opfordret til jødedrab.

- Man skal ikke kunne løbe fra sin fortid og prøve at ruinere sine politiske modstandere, bare fordi de fortæller, hvad man tidligere har sagt, siger Lars Aslan Rasmussen.

- Jeg synes, det er vigtigt, at det bliver slået fast, at Daniel Carlsens nazistiske fortid ikke bare er noget, vi glemmer. Og at Danskernes Parti ikke er et almindeligt parti, men et ekstremt parti.

Daniel Carlsen skal i sagsomkostninger betale 25.000 kroner til Lars Aslan Rasmussen.

Daniel Carlsens advokat, Peter Hjørne, oplyser, at han først vil kommentere sagen torsdag.