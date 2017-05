S-ordfører ser rød fremgang i mange målinger

Socialdemokratiet kan se fremtiden fortrøstningsfuldt i møde. Det er landets største parti, som står stærkt i de fleste meningsmålinger. Desuden vil mange vælgere have partiformanden Mette Frederiksen som ny statsminister.

Det siger Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen.

- I langt de fleste meningsmålinger ligger Socialdemokratiet på eller over valgresultatet. Danskerne foretrækker Mette Frederiksen som statsminister frem for Lars Løkke Rasmussen, siger Nicolai Wammen.

Han glæder sig over, at Mette Frederiksen ville afløse Lars Løkke Rasmussen (V) som statsminister, hvis der var valg nu. Hun støttes af 89 mandater mod 86 mandater bag Løkke.

Det viser Voxmeters seneste meningsmåling for Ritzaus Bureau.

- Der er rigtig gode muligheder for, at der kan komme en ny regering efter næste folketingsvalg. Det tager jeg med mig fra disse meningsmålinger. Men vi skal huske, at det handler om politik, siger Nicolai Wammen og tilføjer:

- Vi socialdemokrater vil gerne sætte en ny kurs for Danmark. Vi investerer i velfærd og arbejdspladser. Frem for at bruge pengene på lettelser af topskatten.

Spørgsmål: Enhedslisten vil sætte "røde linjer", som begrænser en S-regering om økonomi og udlændingepolitik?

- Det er mere fornuftigt, at Enhedslisten bruger sine kræfter på at diskutere, hvordan vi kan få en ny regering under Mette Frederiksen. Fremfor scenarier, hvor man kan vælte en ny regering, siger Nicolai Wammen.

Mandag drøfter Mette Frederiksen ved et møde i København med Dansk Folkepartis leder, Kristian Thulesen Dahl, hvordan de stopper højere pensionsalder. Samarbejdet peger fremad, mener den politiske ordfører.

- Jeg sætter stor pris på, at Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet står sammen i den kamp, siger Nicolai Wammen.