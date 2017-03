DR Koncerthuset skal ikke længere drives af DR, hvis det står til DF og kulturministeren. S-ordfører har svært vedf at se logik med forslaget. Arkivfoto.

S-ordfører kan ikke se formål med DR-orkesterudflytning

Kulturministeren og DF ytrer ønske om at flytte Koncerthuset og orkestre ud af DR. Svært at se logik, siger S.

Det er Dansk Folkeparti, der er kommet med forslaget i et nyt orkesterudspil, og samme tanker har kulturminister Mette Bock (LA) luftet.

At skubbe drift af Koncerthuset og orkestre ud af DR, lyder ikke særligt fornuftigt i kulturordfører Mogens Jensens (S) ører.

Men kulturministeren og Dansk Folkeparti skal ikke regne med Socialdemokratiets støtte.

- Jeg er skeptisk, for jeg kan ikke se formålet med det. I dag er det sådan, at vi har orkestrene og korene i Koncerthuset lige op af DR, fordi det er DR, der formidler orkestrene gennem radio og tv.

- Det er der stor fornuft i. Jeg har svært ved at se, hvorfor man skal lave om på det, siger den socialdemokratiske kulturordfører.

Dansk Folkepartis forslag går blandt andet ud på, at Koncerthuset i København skal omdannes til en selvstændig enhed, og DR SymfoniOrkestret skal så leje sig ind i forbindelse med sine aktiviteter.

Desuden vil partiet lægge symfoniorkestret ind under Det Kongelige Teater og DR's Voksenensemble sammen med teatrets operakor.

Trods ændringerne skal orkestrene fungere på samme vilkår, forsikrer DF's kulturordfører, Alex Ahrendtsen.

Han forklarer ønsket om flytningen med, at han er bekymret for, at DR ellers vil spare på orkestrene. Men den bekymring deler S-ordføreren ikke.

- Hvis DF er bange for, at man skærer musikken væk fra DR, skulle DF lade være med at skære i DR.

- Men man kan bare skrive det ind i medieforliget, hvis man gerne vil bevare orkestrene, siger Mogens Jensen.

Dansk Folkeparti er kommet med sit orkesterudspil op til, at forhandlingerne om et nyt medieforlig begynder om nogle måneder.

Hvordan Socialdemokratiet selv ønsker, at strukturen med DR's orkestre ser ud efter medieforliget, vil Mogens Jensen ikke løfte sløret for endnu.

- Vi har valgt at fremlægge et samlet medieudspil, som vi præsenterer til efteråret. Deri vil vi gøre vores stilling op i forhold til, hvordan vi ser DR's orkesterstruktur, siger ordføreren.