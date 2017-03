S om skattelysager: Der er mere at komme efter

Socialdemokratiets skatteordfører, Jesper Petersen, glæder sig over udsigten til, at der kommer op mod 96 millioner kroner tilbage til statskassen, efter at Skat ifølge Politiken har rejst sager mod 49 danskere med penge i skattely.

- Jeg er glad for, at der er nogle penge, der kommer hjem, og nogle svindlere der bliver afsløret. Men samtidig er der en ærgrelse over, at der kunne have været mere at hente, hvis Skat havde været fremme i skoene, siger han.

Sagerne er rejst på baggrund af Skats kulegravning af dokumenter om flere end 100.000 konti i HSBC-banken i Genève i Schweiz. 349 danskere havde anbragt i alt 1,2 milliarder kroner i banken.

Oplysningerne stammede fra en lækage fra banken i Genève, som blev afleveret til skattemyndighederne i Frankrig i 2009. Men først i februar 2015 bad Skat i Danmark om oplysningerne.

Til Politiken siger Lisbeth Rasmussen, som er underdirektør i Skat, at i alt 312 sager er "henlagt".

Nogle, fordi der viste sig at være gode og lovlige grunde til kontoen i Schweiz, andre, fordi Skat ikke kan løfte bevisbyrden, eller fordi sagerne er forældede.

Jesper Petersen vil meget gerne have regeringen til at se på en styrkelse af lovgivningen for at undgå lignende sager.

- Og så ønsker vi os, at der bliver afsat mere mandskab til at forfølge sager om skattely, mens alle de ressourcer, som er tilgængelige, skal bruges, siger Jesper Petersen og fortsætter:

- Vi er desværre blevet afvist af regeringen sidste efterår, da vi forhandlede om en skattely-pakke. Men det er ikke en sag, vi har opgivet endnu, og vi vil fortsat presse på.