S og V vil lade hooligans betale for ballade

- Det er ustyrligt mange politiressourcer, der bliver brugt på det her. Så jeg vil gerne se på, om man kan gøre noget for, at de mennesker, der forvolder skaden, også økonomisk kommer til at bære et ansvar, siger hun.

Hun vil nu bede justitsminister Søren Pape Poulsen (K) se på muligheden for at lade bøllerne betale for politiets indsats.

Samme melding lyder fra Venstres idrætsordfører, Britt Bager, som også er medlem af Folketingets Retsudvalg. Hun forventer, at justitsministeren indkalder til et møde om problematikken.

- Vi skal diskutere, om det egentlig er fair, at det er samfundet, der betaler for det her, siger hun.

- Eller er det klubberne, der kollektivt skal betale? Eller skal vi gøre den enkelte person erstatningsansvarlig for de ressourcer, der bliver brugt på en kamp som i går, siger idrætsordfører Britt Bager (V).

Udmeldingen kommer efter en superligakamp mellem Brøndby og FCK. Her gik FCK-fans amok, da Brøndby hen imod slutningen af kampen scorede kampens første og eneste mål.

Ifølge Trine Bramsen kræver det en særdeles god politisk balance at lovgive mod stadionvold.

- Alle de almindelige fodboldglade mennesker, der bare kommer for at se en kamp uden at deltage i optøjer, skal jo ikke rammes. Det er det, der er svært, siger hun.

Ligesom blandt andre justitsminister Søren Pape Poulsen (K) mener både Trine Bramsen og Britt Bager, at balladen bør udløse livsvarig karantæne fra fodboldstadion.

- Hvis klubberne ikke selv kan finde ud af det, må vi bruge lovgivning til at sikre, at de ikke kan komme til den type begivenheder igen, siger hun.

De mener også, at fodboldklubberne selv bærer et stort ansvar.

- Klubberne må spørge sig selv, om de kan gøre mere for at sikre, at der er en anden stemning under de kampe, hvor følelserne sidder uden på tøjet, og hvor der er en historisk konflikt indbygget, siger Trine Bramsen.