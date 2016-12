Leif Lahn Jensen (S) kan ikke se, hvor beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) finder belæg for, at kontanthjælpsloftet har fået flere til at tage et deltidsarbejde.

S og SF: Mange bøder for usikker effekt af kontanthjælpsloft

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) ser, hvad han ønsker at se, når han mener, at han kan se en effekt af kontanthjælpsreformen i en ny analyse fra hans eget ministerium.

Analysen viser, at omkring 1200 flere kontanthjælpsmodtagere har fået et såkaldt småjob på mellem 2 og 25 timer om ugen ved siden af kontanthjælpen i september end i april.

Ministeren tilskriver det, at personer på kontanthjælp har set regeringens 225-timers regel komme, og derfor har fundet et arbejde.

Men den konklusion er "forfejlet" og "manipulation", mener henholdsvis Leif Lahn Jensen (S) og Karsten Hønge (SF)

- Det kan man slet ikke sige. Det er fuldstændig forfejlet at tyde det, som ministeren gør, siger Leif Lahn Jensen.

- Det kan være et udtryk for, at beskæftigelsen er steget. Det kan også være den kontanthjælpsreform, som den socialdemokratisk-ledede regering lavede for et par år siden.

Karsten Hønge kalder ministerens tolkning for et forsøg på at "fordreje og manipulere".

- Den periode, der er målt, er før kontanthjælpsloftet er trådt i kraft, siger han med henvisning til, at loftet trådte i kraft per 1. oktober.

Han vil dog ikke afvise, at regeringens kontanthjælpsloft vil få flere i arbejde.

- Jeg skal ikke afvise, at det for enkelte derude kan være det, der gør, at de kommer i arbejde. Man skal bare vide, at prisen er dramatisk, siger han.

- Man skyder med spredehagl. Så mens man flytter ganske få, rammer man med sikkerhed titusindvis af familier.

Også Leif Lahn Jensen mener, at prisen har været for dyr, selv hvis regeringens kontanthjælpsloft er årsagen til, at de 1200 har fundet et deltidsarbejde.

- Det er altid godt, når 1200 mennesker kommer i arbejde. Vi skal bare huske på, at der er 30.000-40.000 mennesker, der har betalt prisen. Der er syge. Det er handikappede. Enlige mødre, siger han.

- Så jeg er glad for de 1200 mennesker, men kontanthjælpsloftet efterlader masser syge og handikappede mennesker, der ikke har skyggen af en chance for at komme i arbejde.