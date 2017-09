S og R: Tyrkiet skal ændre kurs for at komme med i EU

Mandag har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udtalt, at han bakker op om Merkels udmeldinger fra tv-debatten.

Her sagde Merkel, at hun vil forsøge at stoppe optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet. Det vil Merkel tage op på det kommende EU-topmøde i Bruxelles i oktober.

Tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard (R) er enig i, at det er svært at se Tyrkiet i EU i landets nuværende forfatning.

Men forhandlingerne om Tyrkiets EU-medlemskab skal ikke afsluttes endnu, mener han.

- Det er meget svært at se, at Tyrkiet nogensinde skal blive medlem af EU med den retning, som landet har i øjeblikket.

- Så længe vi har et håb om, at vi kan presse Tyrkiet i den rigtige retning, giver det mening at fortsætte de såkaldte optagelsesforhandlinger.

- De handler om at få Tyrkiet til at komme ind på det rette spor. Både inden for menneskerettigheder, demokrati og samhandel, siger Lidegaard.

Samme holdning har Socialdemokratiets udenrigsordfører, Nick Hækkerup.