S og R: Stop ikke forhandlingerne med Tyrkiet endnu

Mandag har statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) udtalt, at han bakker op om Merkels udmeldinger fra tv-debatten.

Her sagde Merkel, at hun vil forsøge at stoppe optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet. Det vil Merkel tage op på det kommende EU-topmøde i Bruxelles i oktober.

Tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard (R) er enig i, at det er svært at se Tyrkiet i EU i landets nuværende forfatning.

Men forhandlingerne om Tyrkiets EU-medlemskab skal ikke afsluttes endnu, mener han.

- Det er meget svært at se, at Tyrkiet nogensinde skal blive medlem af EU med den retning, som landet har i øjeblikket.

- Så længe vi har et håb om, at vi kan presse Tyrkiet i den rigtige retning, giver det mening at fortsætte de såkaldte optagelsesforhandlinger.

- De handler om at få Tyrkiet til at komme ind på det rette spor. Både inden for menneskerettigheder, demokrati og samhandel, siger Lidegaard.

Samme holdning har Socialdemokratiets udenrigsordfører, Nick Hækkerup.

- Tyrkiet er på en vej, hvor de kommer længere og længere væk fra EU. Betyder det, at Tyrkiet aldrig kan blive medlem? Det er måske så meget sagt, lød det fra Hækkerup tidligere mandag, inden Løkke kom på banen.

Dansk Folkepartis udenrigsordfører, Søren Espersen, udtrykte tidligere mandag glæde ved Merkels udmelding.

- Det er sød musik i mine ører. Vi har i mange år bedt om, at vi giver besked om, at nu er det slut. Også for tyrkernes skyld, sagde Søren Espersen.

Udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) er - ikke overraskende - på linje med statsministeren.

- Det der foregår i Tyrkiet lige nu, er i direkte modstrid med de europæiske værdier.

- Et Tyrkiet, der ikke får rettet voldsomt op på retsstatsproblemerne og menneskerettighedsovertrædelserne, har ikke nogen plads i EU.

- Jeg har meget svært ved at se, at det skulle ske under den nuværende tyrkiske ledelse.

- Så som det er nu, er Tyrkiet de facto i gang med selv at lukke døren, siger Samuelsen i en skriftlig kommentar.

Både DF og Enhedslisten kritiserer, at regeringen tidligere har afvist at stoppe forhandlingerne med EU. Partierne konstaterer dog, at Løkke ændrer kurs efter Merkels udmelding.

Enhedslistens udenrigsordfører, Nikolaj Villumsen, siger:

- Merkel har hidtil været en af Erdogans tætteste allierede i EU-kredsen, og det er positivt, at hun nu skifter linje.