S og EL: Rystende at blå blok fortsat bakker op om Støjberg

Han vil nu tage fat på de borgerlige politikere, der fortsat bakker op om ministeren.

- De skal til at overveje med sig selv, hvor denne sag er på vej hen, og om de vil stå på den rigtige side af sandheden, siger han.

- Jeg kan kun opfordre dem til bruge denne aften til at stå og stirre lidt ind i bålet og overveje deres ansvar som folkevalgte, siger han med henvisning til Sankt Hans Aften.

Fredagens samråd var det andet af slagsen i sagen om den ulovlige instruks. Her erkendte Inger Støjberg, at der har foregået ulovlig administration i forhold til adskillelsen af mindreårige asylpar.

Denne erklæring er dog ikke nok for oppositionen, der vil indkalde til et tredje samråd.

Samtidig ønsker udlændingeordfører Johanne Schmidt-Nielsen (EL), at regeringspartierne også tager ansvar for at afdække sagen.

- Det er rystende, hvis blå blok bliver ved med at slå ring om Inger Støjberg og holde hånden under hende - på trods af at det er lysende klart for alle og enhver, at hun har løjet, siger hun.

Hun opfordrer derfor til, at blå politikere vil være med til at sikre flertal til en undersøgelse.

- Jeg vil opfordre folketingsmedlemmerne fra Venstre, De Konservative og Liberal Alliance til at insistere på, at denne her sag bliver undersøgt.

- Og det kan den kun blive, hvis vi får embedsmændene til at tale under vidneansvar, siger Johanne Schmidt-Nielsen.