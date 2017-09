S og DF's bagland har delte meninger om stærkere alliance

Begge parter kan forestille sig at stable nye, lokale samarbejder på benene i kommuner og regioner. Men flere håndtryk mellem de to partier skaber også tvivl og modstand hos nogle.

S og DF har nærmet sig hinanden, hvilket gør en alliance mulig, mener Birgit Holse, der er regionsrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Region Sjælland. For hun vil knytte bånd med dem, der vil støtte DF's linje.

- Jeg er hverken rød eller blå, jeg vil helst være lyseblå. Men dem, der vil vores politik, vil jeg gerne samarbejde med.

- Der er mange ting, som vi og socialdemokraterne er enige om. På det sociale område, som vores ældre-, skole- og handicappolitik, siger hun.

Heller ikke Per Stig Sørensen, der er medlem af Vordingborg Byråd for DF, ser nogle bump på vejen. Han er klar til at pege på en socialdemokratisk borgmester.

- Vi skal jo ikke være låst sammen med Venstre. Der, hvor vi kan få mest indflydelse, vil vi pege hen.

- Socialdemokratiet er kommet tættere på vores social- og ældrepolitik, derfor har vi mange ting tilfælles med dem.

Op til DF's årsmøde og S' kongres har Ritzau spurgt partiernes baglande om, hvorvidt de kan forestille sig at knytte tættere bånd lokalt.

Af de 202 socialdemokrater, der har svaret på rundspørgen, ser 88 positivt på at danne alliancer. 83 er ikke lune på den idé, mens 31 ikke ved det.

Blandt de 109 DF'ere, som har svaret, ser 37 positiv på at samarbejde. 30 er ikke for det, mens 42 har svaret ved ikke.

Undersøgelsen er ikke repræsentativ, men den kan give et praj om baglandenes holdninger.

Costas Ioannou, der er lokalformand for Socialdemokratiet i Skanderborg Kommune, mener, at det er en fejl, at der på Christiansborg bliver lagt op til samarbejde mellem S og DF.

- Vi socialdemokrater er nødt til at være helt konkrete på, hvad vores værdier, holdninger og ideologi er. Og jeg har det meget skidt med at forsvare over for vores medlemmer, at vi arbejder sammen med DF.

- På den ene side påstår de, at de er socialt ansvarlige og vagthunde for de svage. Men samtidig støtter de Løkkes politik. Så det passer ikke, hvad de siger, udtaler han.

Også Jan D. Andersen, der er socialdemokratisk byrådsmedlem i Skive Kommune, er kritisk over for lokale håndtryk mellem S og DF.

- Jeg vil gerne arbejde sammen, men så skal det være til at stole på dem, og det gør jeg ikke. Jeg tror ikke på, de vil os det godt, når det kommer til stykket, siger han.

Christina Krzyrosiak Hansen er socialdemokratisk borgmesterkandidat i Holbæk og blandt dem, der gerne ser en tættere alliance.

- Hvis DF virkelig vil sikre bedre velfærd og tryghed for borgerne, bliver de nødt til at lægge afstand til Venstre og komme hen over midten til Socialdemokratiet.