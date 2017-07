S og DF vil stramme sprogkrav til udenlandske læger

Efter en række alvorlige eksempler på, at udenlandske læger ikke har været i stand til at kommunikere godt nok på dansk, vokser kravet om at indføre en central kontrol og test af udenlandske lægers sprogkundskaber.

Socialdemokratiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, siger, at regionerne og de enkelte sygehuse har brug for "en hjælpende hånd". Han mener, at det er på tide at stramme sprogkravene fra national side.

Det skriver Berlingske.

- Hvis det er en national styrelse, der sikrer, at de sproglige kompetencer er på plads, vil det være med til at tage presset af de sygehuse, der mangler læger, siger han.

I dag er der kun krav om, at udenlandske læger, som kommer fra lande uden for EU og Norden, skal bestå en skriftlig og mundtlig prøve i dansk. De samme regler gælder ikke for læger fra EU-lande.

Socialdemokratiet bakkes op af formand for sundhedsudvalget Liselott Blixt (DF).

- Jeg ser hjertens gerne, at der kommer en test af alle udenlandske læger, siger hun og understreger, at det stadig bør være regionerne, der har ansvaret.

På et samråd for en måned siden sagde sundhedsminister Ellen Thrane Nørby (V), at der ikke er noget til hinder for at indføre en sprogtest af læger fra EU.

Hun mener dog, at det er en forkert vej at gå. Ministeren mener, at det må være op til regionerne og de enkelte sygehuse at sikre, at lægerne kan kommunikere tilfredsstillende.

Næstformand i Europabevægelsen Jens-Kristian Lütken mener, at Danmark risikerer en sag ved EU-Domstolen, hvis man for alvor strammer kravene til lægers sprogkundskaber.

- Der har været en sag i Belgien, som minder om det, vi her taler om, hvor domstolen har underkendt reglerne. Hvis der er krav til et højt sprogligt niveau, er det i strid med arbejdskraftens fri bevægelighed, siger han.