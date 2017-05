S og DF vil sikre økonomisk trængte adgang til medicin

Flere af landets apotekere oplever hver uge, at det kan være svært for økonomisk dårligt stillede at have penge nok til deres receptpligtige medicin.

Både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti vil gerne indføre et nyt system for tilskud til medicin.

Det viser en rundspørge, som Danmarks Apotekerforening har gennemført ifølge Politiken.

Sundhedsordfører Liselott Blixt (DF) håber, at en ændring af systemet kan afhjælpe problemet.

- Vi bliver nødt til at se på, hvordan vi kan hjælpe de mennesker, som har en stor medicinregning, som de har svært ved at betale.

- Der skal vi sikre, at det kan blive udlignet over et år, så man har det samme tilskud over hele året og ikke står med en førstegangsregning, siger Liselott Blixt.

Overfor Politiken erklærer sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S) sig enig.

- Der er behov for, at vi forsøger at lave nogle ordninger, der gør tilskudssystemet mere fleksibelt og lettere at håndtere, så vi imødegår den her udfordring, siger han.