S og DF vil have skub i kampen mod konkurser i ældreplejen

Regeringens arbejde for at forebygge konkurser i ældreplejen går for langsomt. Det mener både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.

Seks private plejefirmaer har måttet lade livet siden februar, hvor regeringen varslede et serviceeftersyn af lovgivningen. Samtidig lovede regeringen en skærpet indsats for at forebygge konkurser.

Men tålmodigheden med regeringen er for længst brugt op, konstaterer Astrid Krag. Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti samlede i januar et flertal uden om regeringen og krævede handling på området.

- Regeringen satte gang i et arbejde. Men siden er konkurserne fortsat, og vi har ikke hørt noget fra regeringen. Derfor tænkte vi, at vi selv må gøre noget.

- Det var en brændende platform i januar. Og den er ikke mindre brændende nu. Man kan undre sig over, hvorfor regeringen ikke har handlet på det noget før, siger hun.

Ved høringen deltager kommuner, private plejeleverandører, faglige eksperter og repræsentanter for medarbejdere og borgere.

Formålet er at få større viden om årsagerne til konkurserne og belyse nye muligheder for at forebygge dem, fortæller Jeppe Jakobsen.

Han kan ikke forstå, at det kan tage regeringen flere måneder at komme frem til, hvordan man kan komme de mange konkurser til livs og sikre trygge rammer for landets ældre.

- Sammen med det arbejde, regeringen har lavet, vil det her være et godt grundlag, så vi kan lave de tilretninger, der skal til, for at vi forhåbentlig ikke ser så mange konkurser i fremtiden, siger DF-ordføreren.

Astrid Krag forventer, at der under høringen vil komme nogle konkrete bud på bordet. Dem vil partierne tage med til de fremtidige forhandlinger med regeringen.

44 private leverandører af ældrepleje er gået konkurs siden 2013. Ældreminister Thyra Frank (LA) sagde i marts, at de mange konkurser har medført utryghed blandt ældre borgere.