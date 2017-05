S og DF til VLAK: Kommission skal kulegrave kriserne i Skat

Den skal kulegrave krisen i Skat, lyder det i en fælles pressemeddelelse fra de to partier. Alternativet er enig, og dermed tegner der sig et flertal.

Folketingets to største partier opfordrer regeringen til at nedsætte en undersøgelseskommission.

- En af de største skandaler i nyere tid er krisen i Skat. Mere end noget andet er den ved at ødelægge befolkningens tillid til vores myndigheder, siger S-formand Mette Frederiksen i pressemeddelelsen.

- Vi ønsker én gang for alle at få afklaret, hvad der er gået galt i Skat. Derfor opfordrer vi regeringen til hurtigst muligt at nedsætte en undersøgelseskommission.

DF-formand Kristian Thulesen Dahl tilføjer:

- En tilbundsgående undersøgelse skal gøre os klogere, så vi kan undgå lignende skandaler i fremtiden.

- Og det er forudsætningen for, at vi kan genopbygge tilliden til Skat og den samfundskontrakt, vi har med hinanden om, at alle bidrager.

Mere konkret ser de to partier behov for at "belyse beslutningsgrundlaget for - og implementeringen af - lovgrundlaget for centraliseringen af skatteinddrivelsen samt Et Fælles Inddrivelsessystem, EFI".

Derudover ser de også behov for "generelt at belyse beslutningsgrundlaget og opfølgningen på de seneste mange års effektiviseringer af Skat", står der i pressemeddelelsen.

Både røde og blå skatteministre har siddet med ansvaret i de år, hvor antallet af medarbejdere i Skat er dalet, samtidig med at udenlandske kriminelle har snydt for over 12 milliarder kroner i udbytteskat og gæld er blevet inddrevet ulovligt.

Danskernes tillid til Skat er så lav, at den eneste måde at komme videre på er gennem en tilbundsgående undersøgelse, lyder det fra de to partiformænd.

- Undersøgelsen skal være grundig, men den skal også være færdig. Det må ikke tage for lang tid. En model kan være, at vi får indsigt i konklusionerne løbende, så vi kan handle på dem, siger Kristian Thulesen Dahl.

Alternativet foreslog allerede i sidste uge en kommission. Dermed er der flertal for idéen.

Spørgsmålet om en kommission har spøgt på Christiansborg den seneste tid.

Mette Frederiksen brugte sin 1. maj-tale på at beskyde V-næstformand og tidligere skatteminister Kristian Jensen. Han er den, der har været skatteminister længst i perioden - nemlig fra 2004 til 2010.

Analysen fra kommentatorerne lyder da også, at en stor undersøgelse af Skats nedtur kan blive farlig for Kristian Jensen.

Hans partifælle og tidligere forsvarsminister Carl Holst taler åbent for en undersøgelse - og ifølge BT er en håndfuld andre Venstre-folk enige.