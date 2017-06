S og DF ser helst løbende konklusioner fra skattekommission

En undersøgelseskommission kan ikke tvinges til at komme med delkonklusioner om skandalerne i Skat, men den kan opfordres til det.

De to partier kom med et fælles forslag om netop at få løbende afrapportering om kommissionens konklusioner.

Og under mødet med skatteminister Karsten Lauritzen (V) så de ingen tegn på, at det ikke skulle være muligt. Det siger politisk ordfører Nicolai Wammen (S).

- Der er ikke noget til hinder for, at kommissionen kan lave en faseopdeling og kan rapportere løbende, siger han.

- Det er også mit indtryk, at der er bred opbakning til, at det vil være rigtigt fornuftigt, Og jeg hører også ministeren, som om at han er modtagelig for det synspunkt.

Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær, kan heller ikke se, at det skulle være et problem at få delkonklusioner, efterhånden som de enkelte skandaler bliver undersøgt.

- Jeg synes jo, at sagerne adskiller sig så meget fra hinanden, at hvis man starter med at kigge på inddrivelsesskandalen og efterfølgende tager udbytteskandalen, så kan der godt være nogle ting, der overlapper. Men man må også kunne drage nogle konklusioner, siger han.

Undersøgelseskommissionen skal gå i dybden med de sidste mange års kriser i Skat.

Og selv om Folketinget ikke kan bestemme tidsfristen, så håber Nicolai Wammen på hurtige svar.

- Vi forestiller os, at man med en faseopdeling vil kunne gøre det på cirka et år, hvis man starter med hele inddrivelsesdelen, siger han.

- Så vil man så kunne tage de øvrige emner efterfølgende, og det vil også være cirka et år, der kan afsættes til hver af dem set med vores øjne.

Den politiske ordfører håber på, at partierne kan blive enige i tide til, at kommissionen kan begynde arbejdet efter sommerferien.