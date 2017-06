S og DF ser helst løbende konklusioner fra skattekommission

En undersøgelseskommission kan ikke tvinges til at komme med delkonklusioner om skandalerne i Skat, men den kan opfordres til det.

Politisk ordfører Nicolai Wammen (S) mener ikke, at de to partier står alene med ønsket om løbende at få nyt om de omdiskuterede sager.

- Der er ikke noget til hinder for, at kommissionen kan lave en faseopdeling og kan rapportere løbende, siger han.

- Det er også mit indtryk, at der er bred opbakning til, at det vil være rigtigt fornuftigt, Og jeg hører også ministeren, som om at han er modtagelig for det synspunkt.

Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær, kan heller ikke se, at det skulle være et problem at få delkonklusioner, efterhånden som de enkelte skandaler bliver undersøgt.

- Jeg synes jo, at sagerne adskiller sig så meget fra hinanden, at hvis man starter med at kigge på inddrivelsesskandalen og efterfølgende tager udbytteskandalen, så kan der godt være nogle ting, der overlapper: Men man må også kunne drage nogle konklusioner, siger han.