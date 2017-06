S og DF klar til forhandlinger om senere selvpensionering

Socialdemokratiet ikke er afvisende over for idéen, fortæller finansordfører Benny Engelbrecht (S).

- Det er ikke noget, vi har foreslået, men hvis vi kommer med i et forhandlingslokale, må vi tage den derfra, siger ordføreren.

Som reglerne er nu, kan pensionsopsparere begynde at bruge på deres pension fem år før den officielle folkepensionsalder. På den måde kan man trække sig helt eller delvist tilbage.

Regeringen vil stramme, så det tidligst bliver muligt at lade sig "selvpensionere" tre år før den officielle folkepensionsalder.

Socialdemokratiet har været imod at hæve pensionsalderen mere, end Folketinget vedtog i 2015. Men partiet ser forslaget om senere selvpensionering som anderledes.

Benny Engelbrecht hæfter sig ved, at der lægges op til, at reglerne i givet fald kun vil gælde for nye pensionsaftaler.

- Det må være noget, der nærmest ligger en generation ude i fremtiden og ikke er afgørende for de alvorlige udfordringer, vi står over for her og nu, siger han.

- Vi vil ikke være med til at lovgive med tilbagevirkende kraft, lyder det fra Engelbrecht.

Hos Dansk Folkeparti er man klar til at diskutere forslaget med regeringen, fortæller finansordfører Rene Christensen.