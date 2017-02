S og DF i opgør med Samuelsen: Din kritik er noget pjat

Onsdag kritiserer udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) Socialdemokratiet og DF for at hænge i bremsen, når det gælder ny teknologi.

Både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet afviser udenrigsministerens kritik:

- Det er noget pjat, Samuelsen siger, lyder det fra Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup.

Han tilføjer:

- Han bruger Uber som eksempel, og det er rigtigt, at Uber er kommet med nogle nye ting omkring taxavirksomhed, men han glemmer helt, at vi har rettens ord for, at Uber er organiseret piratkørsel, siger Skaarup.

En lignende udmelding kommer fra Socialdemokratiets udenrigsordfører, Nick Hækkerup:

- Med al respekt: Det er virkelig tyndt at bruge Uber som lakmusprøven på, om man vil bremse den teknologiske udvikling eller ej, siger Nick Hækkerup.

Samuelsens kritik er rettet mod både DF og Socialdemokratiet, i forbindelse med at LA-lederen drager til Silicon Valley i USA i denne uge.

Fokus i USA vil være på de nye teknologier, som ifølge Samuelsen har potentiale til at ændre danskernes livsvilkår gennemgribende i løbet af meget få år.

Samuelsen nævner specifikt sagen om kørselstjenesten Uber som et eksempel på, hvor S og DF satte en bremser for de teknologiske muligheder.

Det skete, da de to partier tidligere på måneden pressede regeringen til at indgå en taxaaftale, som reelt bremser Ubers muligheder for at operere i Danmark.

Det går både ud over de danskere, som tjener penge på Uber-kørsel og de danskere, som har haft glæde af en billigere transport, mener Samuelsen.

Både S og DF ser afvisningen af Uber som et forsvar for den danske arbejdsmarkedsmodel. Den er udfordret af Uber, som er "organiseret piratkørsel", siger Peter Skaarup.

Samuelsens kritik går dog også bredere på, at Danmark risikerer at miste fodfæste i den hastige teknologiske udvikling.

Dansk Folkeparti er dog hverken skræmt over selvkørende biler, flyvende dronetaxaer, virtual reality, kunstig intelligens eller moderne teknologi generelt, lyder det fra Skaarup.

- Vi er overhovedet ikke bange for de teknologiske muligheder, som kommer fremover, siger Skaarup.

Nick Hækkerup siger:

- Vi vil meget gerne forhandle med regeringen om det her. Vi har fremlagt forslag om at styrke danskernes kompetencer, så man bedre kan omfavne den udvikling, der kommer.

- Men det kræver, at der er en regering, som vil og kan. Og et Liberal Alliance, som beslutter sig for, om de vil være i regering og lave aftaler. Eller om de vil være i opposition og kritisere, siger Nick Hækkerup.