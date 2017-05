S og DF glæder sig over Løkkes droppede pensionsplaner

Modstanderne af en højere pensionsalder kan søndag aften glæde sig over, at regeringen opgiver et ellers opstillet mål om at hæve pensionsalderen yderligere.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, kalder det for glædeligt, at statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) søndag siger, at han ikke kommer til at hæve pensionsalderen yderligere.