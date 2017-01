S og DF forventer nye toner fra Pape om politiskole

I regeringsgrundlaget står der, at politiskolen skal placeres i Herning og være et nybyggeri, men i sidste uge åbnede justitsminister Søren Pape Poulsen (K) op for, at det godt kan blive en anden by end Herning.

Men det ændrer intet ved de knaster, der længe har været i forhandlingerne, lyder det fra Trine Bramsen, Socialdemokratiets retsordfører.

- Jeg håber, at regeringen erkender, at den hverken har flertal i politiforligskredsen eller i Folketinget for nybyggeri, og så kan vi derfra vælge eksisterende byggeri og få uddannet de betjente, som det hele handler om, siger hun.

Dansk Folkeparti har samme holdning som Socialdemokratiet. Politiskolen skal placeres i en eksisterende bygning, fastholder DF's retsordfører, Peter Kofod Poulsen.

- Jeg synes ikke, at regeringen er kommet os i møde. Alting står uforandret. Der er intet nyt.

- Ministeren har sagt, at det var vigtigt med geografien for nogen, men det har aldrig været et spørgsmål for os. Jeg håber, at regeringen giver sig, så vi kan afslutte dette for regeringen pinlige forløb, siger Kofod Poulsen.

Det er lidt over et år siden, at politiforliget faldt på plads. Det var den daværende Venstre-regering, som sammen med blå blok og Socialdemokratiet indgik politiforliget og blev enige om den nye politiskole.

Det var torsdag i sidste uge, at Pape åbnede for at droppe Herning. Det imponerede ikke S og DF.

Den udmelding ville Pape dagen efter ikke svare på. Han meddelte i en skriftlig kommentar, at han så frem til mandagens møde.

Det gør Bramsen også.

- Jeg ser frem til, at vi forhåbentlig langt om længe får en afklaring på, hvor den nye politiskole skal ligge, og at vi får sat det i gang.

- Det handler om, at vi hurtigst muligt får uddannet politibetjente, som kan komme ud og virke på gaderne i hele Danmark.

- Hvis regeringen endnu ikke har forstået budskabet, så gentager vi det gerne. Men så tonedøve tror jeg ikke, at den er, så vi går efter en afklaring i dag, siger hun.

Hverken S eller DF vil pege på, hvor politiskolen skal placeres. I første omgang handler det for dem om at forhindre nybyggeri.