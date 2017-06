S og DF: Tilrejsende arbejdstagere presser danske lønninger

Under et arrangement på Folkemødet på Bornholm sender de fredag et krav til regeringen om at udarbejde en dansk strategi for området.

- Når man kan bruge EU-reglerne til at sidde på en gade i København.

- Når man kan komme op og tage et fritidsjob på ni-ti timer om ugen og få velfærdsydelser, så er tingene skredet.

- Vores opfordring er at lave en offensiv, dansk strategi for, hvordan man i EU kan arbejde for at stramme reglerne, siger Kristian Thulesen Dahl.

De kalder det "velfærdsturisme", når udlændinge får danske ydelser. Og de tilrejsende tiggere udgør et voksende problem.

Forud for debatten sang politikerne "Mormors Kolonihavehus". Men tempoet skred for de viseglade, og halvvejs gennem sangen "gik det helt galt" ifølge Mette Frederiksen, som havde valgt sangen.

Kristian Thulesen Dahl kom derfor med en opfordring om at følge hendes tempo

- Nu synger Mette for.

Efter sangen gav Mette Frederiksen udtryk for, at hun glæder sig over, at der tegner sig et bredere alternativ på Christiansborg frem for blokpolitikken, som herskede gennem 00'erne.

- Vi vil gerne have en statsminister, der sætter sig mere i spidsen for og kæmper for de danske lønmodtagere.

- Der er ikke længere et blåt eller rødt, men et bredt alternativ, siger Mette Frederiksen.

Også statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har kritiseret det, han har kaldt "jordbærplukkere, der kommer til Danmark og arbejder nogle få timer om ugen og sender en dansk børnecheck ud af landet".

Siden regeringsskiftet er der dog ikke sket det store ifølge Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der har fundet et nyt sted, hvor de kan danne parløb og sætte regeringen under pres.