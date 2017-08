S og DF: Embedsmænd ignorerede vores ønsker i fiskekvotesag

Det skriver DR Nyheder.

Baggrunden for kritikken er et referat fra et møde i Erhvervsfiskeriudvalget fra april i år.

Her spurgte en mindre fiskeriforening, hvor administrationen af fiskekvoter er gået galt i forhold til den politiske ambition om at forhindre, at de danske fiskekvoter ender på for få fiskeres hænder.

Hertil svarer embedsmændene på mødet, at:

- De politiske ambitioner ligger udenfor, hvad udvalget skal drøfte. Styrelsen var ikke nødvendigvis enig i, at der var gået noget galt.

For fiskeriordfører Simon Kollerup (S) er udvekslingen et tegn på, at udvalget har modarbejdet Folketinget.

- Det er helt vildt, at et embedsmandsledet udvalg sammen med fiskerne kan sidde og blive enige om, at der ikke er noget problem med kvotekoncentrationen, siger han.

Det omtalte møde i Erhvervsfiskeriudvalget fandt sted 6. april i år. Det var kun to dage efter, at den daværende fiskeriminister Esben Lunde Larsen (V) undskyldte over for Folketinget.

Også hos Dansk Folkeparti er fiskeriordfører Ib Poulsen skeptisk.

- Vi skal have undersøgt til bunds, hvordan man har arbejdet og opfattet de politiske signaler. Der er problemer, og der skal strammes gevaldigt op, siger han til DR Nyheder.

Bjørn Wirlander, enhedschef i EU & Fiskeriregulering er en af de embedsmænd, der var til stede ved mødet. Han ønsker ikke at lade sig interviewe, men har sendt følgende skriftlige citat:

- Når vi i Erhvervsfiskeriudvalget har svaret, at de politiske ambitioner ligger udenfor, hvad udvalget skal drøfte, så er det fordi, vi mente, at det spørgsmål hører til hos politikerne og ikke i styrelsen.

Definitionen af "kvotekonger" er også et politisk spørgsmål ifølge embedsmændene.