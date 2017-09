S modsætter sig falkejagt: Vil ikke organisere dyrekampe

Christian Rabjerg Madsen, der er miljøordfører for Socialdemokratiet, kalder falkejagt for "organiseret dyrekamp."

Socialdemokratiet ønsker at bevare et forbud mod falkejagt, som regeringen og Dansk Folkeparti vil afskaffe.

Han lister desuden en række indvendinger, som han og partiet har imod forslaget om at ophæve forbuddet mod jagt med rovdyr.

- Der er nogle dyreetiske overvejelser. Jeg synes ikke, at man skal putte vilde fugle i bur. De hører til i naturen i stedet for, siger Christian Rabjerg Madsen.

- Det kan udgøre en trussel mod den vilde bestand af falke. Åbner man op for det, kan folk blive fristet til at stjæle vilde falke.

- Der er også en risiko for, at hvis man bruger falke til jagt, så kommer de til at tage truede og fredede dyr, fordi de har et vildt jagtinstinkt.

Dansk Folkepartis miljøordfører, Pia Adelsteen, har talt for at ophæve forbuddet. Et af hendes argumenter for er, at det kan afhjælpe problemer med måger og råger i byområder.

En tidligere lufthavnsbiolog kalder dog falke effektløse i kampen mod rovdyr i byområder.

Og Christian Rabjerg Madsen giver heller ikke meget for argumentet.

- Jeg tror, at det argument er en lille smule opfundet til lejligheden. De eksperter, jeg kan finde frem til, kalder i hvert fald falkejagt et meget ineffektivt redskab til at jage råger og måger, siger han.

- Hvis det er, så er der falkonerer i Danmark. Og man kan få dispensationer. Så man kan lave et forsøg, hvis det er et meget effektivt redskab, hvad jeg ikke tror, at det er.