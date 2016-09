S kræver vished om danske kvægbønders EU-ordning

EU-Kommissionen tøver med at forlænge danske kvægbønders tilladelse til at udbringe mere kvælstof end normalt.

Kvægundtagelsen giver kvægbønderne lov til at gøde med 230 kilo kvælstof per hektar mod de normale 170 kilo. Ordningen er blevet forlænget løbende siden 2002, men EU-Kommissionen tøver med igen at forlænge undtagelsen, der udløb 1. august.

Ifølge Berlingskes oplysninger tøver EU-Kommissionen på grund af landbrugspakken, som ifølge kommissionen kan være i strid med flere EU-direktiver.

Socialdemokraternes landbrugsordfører, Simon Kollerup, har kaldt miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) i samråd, som afholdes onsdag, hvor han kræver vished for bønderne.

- Vi er nødt til at få vished om, at regeringen har en plan for, hvordan kvægundtagelsen skal reddes. Min stille frygt er selvfølgelig, at regeringen ikke har nogen plan, fordi problemet ikke er blevet løst.

- Vi kører på anden måned, hvor kvægbønderne må leve i uvished. De skal til at bringe deres gødning ud her inden længe, og det er fuldstændig uholdbart, siger Simon Kollerup.

Han frygter konsekvenserne for de danske kvægbønder, som ifølge ham kan koste mellem 40 og 80 millioner kroner.

- Hvis kvægundtagelsen er væk, rykker det fuldstændig tæppet væk under mælkebønderne. Det ville være en katastrofe for en stor del af vores landbrugserhverv, siger ordføreren.

Esben Lunde Larsen er i dialog med EU-Kommissionen om en forlængelse. Imens fortsætter bønderne med fortsat med at følge kvægundtagelsen, selv om ordningen er udløbet, og der ikke er nogen forhåndstilkendegivelse.

- Kommissionen er klar over, at Danmark opretholder kvægundtagelsen indtil videre. Det er alene Nitratkomiteen efter indstilling fra Kommissionen, der kan give Danmark kvægundtagelsen, skriver miljø- og fødevareministeren i en skriftlig kommentar.

De danske landmænd har haft ordningen med kvægundtagelsen, da de danske bønder på en række andre områder har haft et mere miljøvenligt landbrug.

Men nu tøver EU-Kommissionen på grund af regeringens landbrugspakke, som ifølge kommissionen kan være i strid med flere EU-direktiver, skriver Berlingske.

- Regeringen har til fulde været klar over, at kvægundtagelsen kunne komme i spil, da vi vedtog Fødevare- og Landbrugspakken. Det blev Folketingets partier også orienteret om under forhandlingerne, skriver ministeren.