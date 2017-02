Artiklen: S kræver tre års fængsel for at dele krænkende billeder

Regeringen vil firedoble straffen for at dele nøgenbilleder- og video uden samtykke. Ikke godt nok, siger S.

- Vi har foreslået en seksdobling af strafferammen, så straffen for hævnporno matcher fysisk vold. Det vil sige, at det skal koste op til tre år bag tremmer, og ikke to som regeringen foreslår, siger Trine Bramsen.

Det er gode takter i regeringens udspil til at dæmme op for såkaldt hævnporno, men strafferammen er ikke høj nok.

Flere medier har i løbet af det seneste år skrevet om unge, der har fået delt intime og krænkende billeder af sig selv på nettet mod deres vilje.

Det har fået betegnelsen hævnporno, hvilket er, når en person får delt eller offentliggjort et nøgenbillede- eller video uden vedkommendes accept.

Med en ny pakke af initiativer vil regeringen skærpe straffen, styrke politiets behandling af konkrete sager og skrue op for den forebyggende indsats på ungdomsuddannelserne.

- Der er mange gode tiltag om forebyggelse, og det er helt afgørende. Det handler også om, at hævnporno bliver forstået, som det er, nemlig kriminalitet, siger Trine Bramsen.

Hævnporno vidner ifølge regeringen om, at man i nogle ungdomsmiljøer kan opnå social anerkendelse ved at dele intime detaljer om andre.

Det viser, at unges digitale dannelse langt fra altid er fulgt med deres tekniske kunnen, lyder det.

Ifølge en kortlægning er ofre i visse tilfælde ikke blevet mødt med den fornødne seriøsitet eller tilstrækkelige anerkendelse i deres møde med politiet.

- Vi skal have sikret dem bedre ressourcer og styrket deres kompetencer på det her område, som jo for de fleste politifolk er en problemstilling, de ikke har stået overfor før.

- Det er vigtigt, både for at opklaringsarbejdet kan styrkes. Men også fordi alle ofre, der henvender sig, skal opleve at blive tage seriøst, siger Trine Bramsen.