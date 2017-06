S kæmper for løbende rapportering fra skattekommission

- Det har regeringen endnu ikke lagt op til, og derfor kan der altså godt gå en håndfuld år, uden at der kommer noget som helst ud til offentligheden, siger han.

- Og vi mener ikke, at det kan være rigtigt.

Kommission skal undersøge de seneste års mange skandaler i Skat.

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet står sammen bag forslaget om, at en undersøgelse af Skat skal deles op i flere etaper. Idéen er at sikre, at offentligheden og Folketinget løbende kan få kendskab til kommissionens konklusioner.

Partierne arbejder i disse dage for at få taget den endelige beslutning om at nedsætte en skattekommission inden Folketingets sommerferien, der starter fredag.

Ifølge Jesper Petersen vil endnu et møde finde sted torsdag aften. Og her vil det også blive diskuteret, hvilke sider af skandalerne der skal undersøges.

- Vi nødt til at koncentrere os om de emner, som er de vigtigste, for at det ikke skal tage alt for mange år, siger Jesper Petersen.

Han fremhæver her inddrivelsesområdet og de besparelser, der er fundet sted. Desuden vil Socialdemokratiet gerne have forholdene omkring udbytteskatten undersøgt.

- Og det er også de emner, der er centrale i de udspil, vi har fået fra regeringen, siger den socialdemokratiske skatteordfører.

- Så vi er på vej, men ikke i mål.

Regeringen sagde i maj ja til at nedsætte skattekommission til at undersøge skandalerne i Skat. Det skete efter stærkt pres fra både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti.