S frygter plejehjemskøkkener uden køkkenpersonale

Socialdemokratiet er fortsat skeptisk over for puljen til plejehjemskøkkener, selv om en ekstra ansøgningsrunde har vist, at der er efterspørgsel efter mere end de 425 millioner kroner, der er i puljen.

Men Socialdemokratiets ældreordfører, Astrid Krag, er stadig ikke overbevist om, at puljen gør tilstrækkelig nytte. Problemet set med hendes øjne er, at puljen kun giver penge til at bygge køkkener. Men ikke til at drive dem.

- Jeg kan ikke lade være med at hæfte mig ved de 28 kommuner, som ikke har søgt, siger hun.

Hun henviser til kritik, nogle kommuner har rejst i pressen af, at de ikke kan finde pengene til at medfinansiere køkkenerne. Og heller ikke til at ansætte køkkenpersonale.

- De ældre får ikke meget gavn af, at der bare står et køkken. Der skal selvfølgelig være personale, der kan tilberede maden og anrette den, siger Astrid Krag.

- Den kritik ville jeg ønske, regeringen havde lyttet til, i stedet for bare at slå puljen op igen.

I alt 70 kommuner har søgt om mere end de 425 millioner kroner, der ligger i en pulje til at forbedre og forny køkkener på landets plejehjem, oplyser Sundheds- og Ældreministeriet fredag morgen.

Tirsdag kunne Kristeligt Dagblad ellers berette, at interessen for køkkenpuljen har været behersket. Da ansøgningsfristen udløb, var der kun søgt om 295 millioner kroner, skrev avisen.

Flere kommuner fortalte avisen, at det var for besværligt eller ikke gav mening at søge puljen.

Viborg Kommune opgav eksempelvis at søge midler, fordi byrådet mente, at der var alt for kort tid til at nå at udforme ombygningsprojekterne, sende dem i udbud og ansøge om pengene.

Det var Venstre-regeringen, der sammen med støttepartierne Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Konservative afsatte de 425 millioner kroner på Finansloven 2017.

- Det er dejligt at kunne konstatere, at den anden runde har fået endnu flere kommuner til at se mulighederne for, og vigtigheden af, at maden laves tæt på de ældre på plejehjemmene, siger ældreminister Thyra Frank.