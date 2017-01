S frygter at nybyggeri vil forsinke politiskole

Det er ikke nok, at justitsminister Søren Pape Poulsen (K) åbner for, at den nye politiskole kan ligge andetsteds end i Herning - bare der bliver tale om en nybygget skole.

- Vi har hele tiden sagt, at vi ønsker at benytte eksisterende bygninger. Vi ønsker, at vi bruger en af de næsten 40 rigtig gode og solide bygninger, som ligger rundt omkring i det vestlige Danmark, siger Trine Bramsen.

Justitsministeren har kaldt til møde mandag mellem tre regeringspartier, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. De står bag aftalen om en ny politiskole i Vestdanmark.

I november meldte regeringen, at politiskolen placeres i Herning. Torsdag aften tog justitsministeren forbehold.

Det haster at uddanne politibetjente. Derfor skal planen ikke forsinkes. Og det vil den blive, hvis der skal bygges en ny politiskole, mener Socialdemokratiets retsordfører.

- Der er et meget stort behov for, at vi får betjente ud på gaderne i hele landet. Den hurtigste løsning er at bruge eksisterende bygninger, siger Trine Bramsen.

Rigspolitiet vurderer i den rapport, der danner grundlag for hele beslutningsprocessen, at der skal foretages store ombygninger for at gøre de eksisterende bygninger klar.

Derfor vurderer Rigspolitiet, at etableringstiden for et nybyggeri generelt ikke er længere end for til- og/eller ombygninger på de anførte ejendomme.

Undtagelsen er dog Holstebro, der har bygning, som ifølge Rigspolitiet kan være klar 11 måneder hurtigere end nybyggeri.

Trine Bramsen peger på, at økonomien også er en faktor, man skal tage i betragtning.

- Det har også betydning, når det koster mere end en halv milliard kroner at bygge nyt. Ikke mindst når vi rundt i landet har næsten 40 gode og solide bygninger, som kan laves til en god politiskole.

Flere forsmåede jyske borgmestre har antydet, at der har været tale om aftalt spil om politiskolen mellem statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og partifællen, Hernings borgmester Lars Krarup.

Trine Bramsen er bekymret.

- Jeg tænker mit om forløbet og regeringens insisteren på, at det lige præcis skulle være Herning. Mange mellemregninger er meget svære at forstå i denne proces, mener Socialdemokratiets retsordfører.