S-formand forstår godt baglandets flygtningebekymring

Sådan har det lydt forud for Socialdemokratiets kongres fra flere af partiets byråds- og regionsrådsmedlemmer, der er kritiske over for partilinjen i spørgsmålet om de FN-godkendte kvoteflygtninge.

Indtil for få år siden modtog Danmark årligt omkring 500 af FN-flygtningene, der hentes fra lejre rundt om i verden. Men i 2016 satte udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) det i bero. Med støtte fra Socialdemokratiet.

Mange i partiet mener imidlertid, at det er på tide at tage imod kvoteflygtninge igen. Men det er partiformand Mette Frederiksen ikke enig i.

Hun anerkender dog, at det er et spørgsmål, der optager partiet.

- Det er helt rigtigt, at der er mange her, der er optaget af kvoteflygtninge. Det kan jeg godt forstå. Jeg ville også selv hellere have et flygtningesystem baseret på kvoter i stedet for spontane asylansøgninger.

- Jeg må bare samtidig sige, at der kommet rigtig mange mennesker til Danmark gennem de seneste år. En del af de flygtninge skal nu familiesammenføres, siger hun.

- Så der vil blive ved med at komme mange mennesker hertil, som ikke kan vores sprog og som ikke er en del af arbejdsmarkedet. Den opgave vil jeg insistere på, at vi løser først.

Mette Frederiksen tror, at mange af tilhængerne af at modtage kvoteflygtninge glemmer, at Danmark har modtaget tusindvis af flygtninge de senere år.

- Vi har i Danmark løftet vores internationale ansvar på en god måde. Men integrationsproblemerne er der altså, siger hun.

Hvor kvoteflygtninge er betegnelsen for de flygtninge, Danmark tidligere modtog efter en på forhånd aftalt kvote, så er spontane asylansøger betegnelsen for dem, der kommer her til landet og søger asyl.