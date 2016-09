S forlanger at minister gør noget ved svinesygdom

- Sagen er vokset kæmpestor på kort tid. Alt imens har man haft oplysninger i Fødevarestyrelsen, som kunne have håndteret problemet. Nu er det kommet frem, at man har forholdt politikerne de oplysninger, siger Simon Kollerup.

MRSA er blevet modstandsdygtig over for mange former for antibiotika, fordi svinebønder giver deres dyr antibiotikummet tetracyklin. Det betyder, at MRSA er meget svær at behandle hos mennesker.

I 2014 blev 2940 personer smittet med MRSA, heraf halvdelen - 1228 - med svine-MRSA.

- Jeg venter, at vi får en grundig redegørelse fra Esben Lunde Larsen. Hvorfor er de oplysninger holdt tilbage? I første omgang skal ministeren løfte et politisk ansvar. Vi har et behov for at få klarlagt, hvad der er gået galt, siger Simon Kollerup.

I april 2015 lavede daværende fødevareminister, Dan Jørgensen (S), en handlingsplan for MRSA med SF, Enhedslisten, De Konservative, Venstre og Dansk Folkeparti.

Målene var, at antibiotika til svin skal sænkes 15 procent indtil 2018, at hygiejnen skal forbedres, så MRSA ikke spredes i samfundet, og at smitte med MRSA skal bekæmpes i svinebesætninger.

Desuden skal der satses mere på forskningen, og indsatsen skal øges internationalt.

Simon Kollerup erkender, at Esben Lunde Larsen ikke står alene med det politiske ansvar.

- Problemet har vokset sig stort siden 2008. Men den ansvarlige minister må altid løse problemerne, siger Simon Kollerup.