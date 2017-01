Ejendomme, der i fremtiden bliver vurderet til mindre end 500.000 kroner, skal have et fast nedslag i vurderingen på omkring 100.000 kroner, lyder det fra Socialdemokratiet.

S foreslår fast nedslag til ejere af de billigste huse

Sådan lyder et konkret forslag fra Socialdemokratiet til den nye model for boligbeskatning, der skal forhandles på plads i det kommende måneder.

Ejerne af de allerbilligste ejendomme skal have et særligt stort nedslag i ejendomsvurderingen for at skabe en bedre social balance i fremtidens boligskattesystem.

Det skriver Jyllands-Posten fredag.

Boliger, der i det nye vurderingssystem bliver vurderet til 500.000 kroner eller mindre, skal sikres et minimumsnedslag på omkring 100.000 kroner af ejendomsværdien.

Det betyder for eksempel, at en bolig, der bliver vurderet til 200.000 kroner kun skal svare skat af 100.000 kroner - eller 50 procent af den forventede salgspris.

Først efter det nedslag skal der regnes en boligskat.

I Venstre-regeringens forslag var der lagt op til et "forsigtighedsprincip" på 20 procent for alle ejendomsvurderinger.

- Der skal være en nedre grænse. Der er et retfærdighedselement i det, når man kommer under en halv million kroner, så er 20 procent ikke så meget som usikkerhedsmargin målt i faktiske beløb, siger finansordfører Benny Engelbrecht (S).

Indretningen af et nyt boligskattesystem blev kort før jul skudt til hjørne, fordi Folketingets partier ikke kunne blive enige om det udspil, den daværende Venstre-regeringen præsenterede i oktober.

Forsigtighedsprincippet og nedslaget på 20 procent skulle sikre, at boligejere ikke som i dag kan komme til at betale boligskatter af vurderinger, som ligger markant over, hvad boligen ville kunne sælges for.

Men for Socialdemokratiet skal "bundfradraget" - ud over at afbøde for usikkerheden ved at fastsætte værdien af boliger i den lave ende - være med til at sikre en mere retfærdig social profil i et nyt boligskattesystem.

Ideen bakkes op at både Dansk Folkeparti og De Radikale.

- De tanker er ikke noget, som ligger langt fra os, siger DF's finansordfører, René Christensen.