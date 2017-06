S før aftale: Det bliver dyrt at opføre almene boliger

Sådan lyder det fra Socialdemokratiets finansordfører, Benny Engelbrecht, forud for at regeringen og kommunerne torsdag ventes at indgå en aftale om kommunernes økonomi for næste år.

Aftalen er endnu ikke offentliggjort, så det er uvist, om det også bliver tilfældet. Aftalen ventes at blive præsenteret i Finansministeriet torsdag kl. 12.00.

I forbindelse med økonomiforhandlingerne med kommunerne har regeringen ifølge Benny Engelbrecht lagt op til at fordoble kommunernes betaling ved nybyggeri af almene boliger.

Som reglerne er nu skal kommunerne betale ti procent af byggesummen i såkaldt grundkapitalindskud.

Det vil regeringen hæve til henholdsvis 20 procent for små boliger og 24 procent for store boliger, siger Benny Engelbrecht.

Og det kan få alvorlige konsekvenser, hvis det kommer med i den endelige aftale, mener han.

- Det er et alvorligt problem set i lyset af, at der allerede nu er stor mangel på boliger til unge, familier og ikke mindst ældre, siger Benny Engelbrecht.

Det er især udviklingen i befolkningssammensætningen, som kalder på flere almene boliger, mener Benny Engelbrecht.

- Vi ved, at der kommer flere ældre i fremtiden med behov for denne type boliger. Derfor er det simpelthen ikke rettidig omhu at sætte en stopklods for at skaffe flere boliger til dem.

- Et så vidtgående forslag bør man simpelthen ikke påtvinge kommunerne. Regeringen må tage forslaget af bordet, siger Benny Engelbrecht i en skriftlig kommentar.

Han mener, at regeringen "i stedet at sætte begrænsninger burde komme med forslag til, hvordan vi sikrer, at der nok almene boliger i fremtiden."