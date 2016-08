S før 2025-plan: Løkke på vej med champagnereform

Opfordringen kommer, samme dag som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) på sin facebookprofil ventes at løfte lidt af sløret for regeringens økonomiske plan frem mod 2025.

Socialdemokraterne opfordrer endnu engang Dansk Folkeparti til at sige nej til at sænke topskatten.

Planen ventes at indeholde lettelser i topskatten. Det står nemlig i regeringsgrundlaget, at regeringen har en "ambition" om at sætte topskatten ned fra 15 til 10 procent.

Men det vil ramme pilskævt socialt set, mener Socialdemokraterne. Beregninger fra Finansministeriet viser, at de 1000 danskere med højest indkomst vil få en skattelettelse på 300.000 kroner, hvis topskatten sænkes fem procentpoint.

- Venstre lægger op til en champagnereform, der vil forgylde de rigeste danskere i ekstrem grad, siger skatteordfører Jesper Petersen (S).

- Et svar som det her gør, at DF burde være helt klare og bare sig nej til at sænke topskatten.

- Det gør Socialdemokraterne, og hvis Thulesen Dahl (DF's formand, red.) også gjorde, så var lavere topskat en død, politisk sild, siger Petersen med henvisning til Finansministeriets tal.