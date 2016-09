S får hug af røde støtter: Glemmer de fattige i 2025-plan

Det udspil, Socialdemokraterne har fremlagt som oplæg til forhandlingerne om dansk økonomi frem til 2025, får kritik for at være socialt skævt og lide af alvorlige mangler.

- S har ikke sat penge af til at fjerne kontanthjælpsloftet og dermed bekæmpe børnefattigdom, hvilket må siges at være en alvorlig mangel. Man kunne jo passende finde pengene ved at ophæve boligskattestoppet fra 2020, mener SF-formand Pia Olsen Dyhr.

- Regeringens brutale kontanthjælpsreform fra sidste år er slet ikke nævnt i oplægget. Det er simpelthen for dårligt, mener Enhedslistens Rune Lund.

- Kontanthjælpsreformen er fattigdomsskabende, og det burde være en klar prioritet for en kommende S-regering, at man fjerner den som det første.

Alternativets politiske ordfører, Rasmus Nordqvist, savner både fokus på større social lighed og en mere human flygtningepolitik. Partiet ønsker at afskaffe "fattigdomsydelserne", fastslår han i en skriftlig kommentar.

Da Mette Frederiksen præsenterede det socialdemokratiske oplæg til, hvad der skal ske frem til 2025, spurgte Ritzau hende, om der var sat penge af til at fjerne kontanthjælpsloftet.

- Vi stemte imod kontanthjælpsloftet, og da vi sad i regering sidste gang, var det noget af det første, vi afskaffede, svarede hun.

- Vi ved ikke, hvad den nuværende regering med sit flertal kan finde på at lave af ting, vi er uenige i frem mod et valg. Derfor bliver vi nødt til, når vi kommer til valget, at gøre op, hvad vi konkret har tænkt os at ændre efter et valg.

De røde partier mener desuden, at S har for lidt fokus på klima og grøn omstilling. Til gengæld er der ros til forslaget om at opkvalificere ufaglærte